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Malatya Film Festivali'nde 'Akif' belgesel filmine ilgi

DHA

MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, Battalgazi ile Yeşilyurt Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Malatya Uluslararası Film Festivali'nde gösterime giren 'Akif' belgesel filmi izleyicilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir belgesel için şiir okuduğu 'Akif' belgesel filmi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, Battalgazi ile Yeşilyurt Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Malatya Uluslararası Film Festivali'nde gösterime giren 'Akif' belgesel filmi izleyicilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir belgesel için şiir okuduğu 'Akif' belgesel filmi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı 'Akif' belgeseli Malatya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nde gösterime girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir belgesel için şiir okuduğu, Hürriyet Gazetesi'nden Ömer Erbil'in senaryosunu yazdığı, Nihal Ağırbaş'ın ise yönetmenliğini yaptığı, belgeselin galası 31 Ağustos'ta Çanakkale'de gerçekleştirildi. Malatya'da bir sinema salonunda gösterime giren 'Akif' belgesel filmine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
'ERSOY'UN ÇOCUKLUĞUYLA İLGİLİ İLK YAPIM'
Senaryosunu gazeteci Ömer Erbil'in yazdığı, Nihal Ağırbaş'ın yönetmenliğini üstlendiği Akif belgeseli, milli şairin çocukluğunun ve ailesinin anlatıldığı ilk yapım olma özelliği taşıyor. Yine dikkat çeken yapımda Akif'in karakterinin nasıl bir ailede şekillendiği, çocukluğuna dair detaylar ilk kez bir filmde ele alındı. Belgeselin en önemli özelliklerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir belgesel film için şiir okuması oldu.
'ERDOĞAN, İLK KEZ BİR FİLM İÇİN ŞİİR OKUDU'
Gösterimden hemen önce konuşan 'Akif' belgeselinin yönetmeni Nihal Ağırbaş, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğuna ışık tutan bir belgesel çektiklerini kaydederek, şunları söyledi: "Mehmet Akif Ersoy ile ilgili aslında çok fazla yapım izledik televizyonda. Milli şairimiz aslında konuşuluyor, anlatılıyor fakat bugüne kadar milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğuna dair, onun nasıl bir aileyle yetiştiğine, hangi değerlerle karakterinin şekillendiği, milli ve manevi duygularının nasıl oluştuğuna dair bir film, bir belgesel hiç yapılmadı. Akif'in hiç bilinmeyen bir özelliğini anlatalım istedik. Babasıyla, ailesiyle Bayramiçi ilçesinde yaşadığı ev şu an müze oldu. Evin yeri bulundu, restore edildi. İşte o evde çekimlerimizi yaptık. Akif'in yürüdüğü, koştuğu, çocukluğunun geçtiği, Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesinde onun hatıralarını canlandırdık büyük bir oyuncu kadrosuyla. Dökü-drama oyuncularımızın da olduğu, sinema sanatıyla, belgeseli, belgeyi iç içe geçirdiğimiz bir sistemle yaptık bu filmi. Biz buna drama belgeseli 'dökü-drama' diyoruz. Belgeselimizin çok büyük sürprizi var. O da ilklerin belgeseli, birçok ilke içerisinde barındırıyor. Dediğim gibi Akif'in çocukluğunu anlatan ilk film. Doğum yeri olarak görülen ve senelerinin geçtiği Bayramiçi'ndeki hatıralarını, çocukluğunu anlatan ilk film ve tabi çok büyük sürprizimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez bir film için şiir okudu. Biz bunu hayal ettik. Çanakkale Milletvekili AK Parti Gurup Başkan Vekili Bülent Turan´a ilettik. Bülent Bey de Cumhurbaşkanımız´a iletti. Kendisi çok güzel Akif şiirleri okur zaten. Biz bunun iyi olduğunu zaten biliyoruz ve bunun için kendisine teşekkürlerimi sunarım. İlk kez bir film için, bir belgesel için şiir okudu. Akif'in Beyazıt camiindeki tahta tabutla Beyazıt camisine getirilişi, üzerine Türk bayrağı örtülüşü sonrasında yüzlerce binlerce gencin İstanbul Üniversitesi'nden Akif'in cenazesine sahip çıkması bu sahneyi canlandırdık filmin sonunda ve bu sahnede Cumhurbaşkanımız, Akif'in 'Resmim İçin' şiirini seslendirdi. 'Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir?' şiirini bizim için seslendirdi."
Filmin gösteriminin Malatya´da yapılıyor olmasının kendisi için önemli olduğunu ifade eden Ağırbaş, "Malatya benim memleketim. Malatyalıyım, o yüzden burada filmimin gösteriliyor olması benim için çok büyük bir onur gurur. Hem Akif ile ilgili bir film yapmış olmak, onun birçok ilkini anlatmış olmak ve memleketimde bugün bu filmin özel gösterimi olması ve hemşerilerimin bu filmi izleyecek olması benim için yönetmen olarak müthiş bir şey" dedi.

MALATYA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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