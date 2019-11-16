Akaryakıtçı sektörü bir araya geldi

Malatya Akaryakıtçıları Derneği (MADER) tarafından düzenlenen bayiler buluşmasında, sektörün sorunları ele alındı.

Malatya Park Otel’de düzenlenen toplantı ile ilgili konuşan MADER Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Önal, akaryakıt piyasasının Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri olarak hayatın her alanına var olduğunu belirtti. Ulaşım, inşaat, altyapı ve sanayi sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlere yüksek standartlarda uygun, en iyi kalitede yakıt sağlayarak ülkenin gelişimine katkı sağlandığını belirten Önal, “Bu anlamda temennimiz; refah seviyesi yüksek ve güçlü bir ekonomi elde etme yolunda istikrarlı bir şekilde ülkemizin gelişimini ilerletmesidir. MADER olarak misyonumuz, üyelerine en iyi hizmeti sunmak, sektörün değişim ve gelişimi adına çalışmalar yapmaktadır” dedi.

2003 yılında kurulan dernekleri ile sektör temsilcileri arasında dayanışmanın sağlandığını belirten Önal, “Kurulduğu günden bu yana üyelerini en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olan derneğimiz, gün geçtikçe gücüne güç katarak yoluna devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

7 gün 24 saat en üst düzeyde hizmet veren akaryakıt bayilerinin tüketici haklarının korunmasına ve müşteri memnuniyetine son derece önem verdiğini dile getiren Önal, “Biz şu konuda iddia ediyoruz ki, Avrupa'nın en kaliteli ve anlık denetlenebilen istasyonlarına sahibiz. Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu en iyi seviyede savunuyoruz. Çok düşük kar marjlarıyla çalışmamıza rağmen, dünya standartlarının da üzerinde bir hizmet kalitesini tüketiciye sunuyoruz” şeklinde konuştu.

MALATYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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