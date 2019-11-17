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Ahmet Kaya'nın anlatıldığı filmin çekimleri Malatya'da son buldu

DHA

FRANSA'da, 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı 'Ahmet İki Gözüm' filminin çekimleri Malatya'da, başrol oyuncusu Özgür Tüzer'in verdiği konser sahnesiyle son buldu.

FRANSA'da, 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı 'Ahmet İki Gözüm' filminin çekimleri Malatya'da, başrol oyuncusu Özgür Tüzer'in verdiği konser sahnesiyle son buldu.
Fransa'da hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın memleketi Malatya'da 'Ahmet İki Gözüm' filminin çekimleri konser sahnesiyle son buldu. Yönetmenliğini Gani Rüzgâr Şavata'nın yaptığı filimde Ahmet Kaya rolünü oynayan sesinin benzerliğiyle bilinen Özgür Tüzer, Arguvan Belediyesi tarafından Ahmet Kaya'nın 19'uncu ölüm yıl dönümüne özel düzenlenen anma etkinliğinde konser verdi. Malatya Merkez Spor Salonu'nda çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde filmin konser sahnesi çekimleri yapıldı. Film çekimleri konsere katılan vatandaşlara sürpriz olurken, salonda sloganlar ve alkış sesleri eksik olmadı. Filmin başrol oyuncusu Özgür Tüzer, Ahmet Kaya'nın parçalarını seslendirirken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı. 
'AHMET KAYA'YI SON NEFESİME KADAR YAŞATACAĞIM'
Hayatında ilk defa Malatya'ya geldiğini kaydeden Özgür Tüzer, şunları söyledi:
"Benim için onur vericiydi kesinlikle. Ahmet ağabeyimin müzesini de ziyaret ettim. Farklı bir duyguydu, insanlar sağ olsunlar. Anlatılmaz yaşanır. Film çekimleri de harika geçti. Arguvan Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Hep birlikte türkülerimizi söyledik, çekimimizi yaptık, konserimizi verdik. Alnımızın akıyla çıkıp, gidiyoruz. Ahmet Kaya bizim için çok büyük değerdir. Memleketimizde ülkemize mal olmuş bir insandır. Ahmet Kaya hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kimse de unutturamayacaktır. Her zaman Ahmet Kaya'yı son nefesime kadar yaşatacağım. Ahmet Kaya'yı sevgi ve saygıyla anıyorum. Işıklar içerisinde uyusun, gözü arkada kalmasın. Onu her zaman yaşatacağız. Ben her zaman şunu söylüyorum; vatansızlıktan üşüyen adamı vatanında son nefesime kadar yaşatacağım, ne pahasına olursa olsun."

MALATYA

17 Kasım 2019 Pazar

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