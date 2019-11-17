Hayvan Hastalıkları ile Mücadele toplantısı yapıldı

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü kapsamında 2019 yılında yapılan çalışmalar ile 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalarının değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak başkanlığında, Tarım ve Orman ilçe müdürleri ile konu sorumlularının katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak tarafından açılışı yapılan toplantıda, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr. Selami Aygen ile konu sorumlusu Veteriner Hekimler tarafından 2019 yılı hayvan sağlığı alanında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve 2020 yılı çalışma programının hazırlanması hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi.

Sözü edilen toplantıda, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü konusunda önümüzdeki yıl yapılacaklar da ele alınıp, 2020 yılı çalışma programına son şekli verildi.

MALATYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:21

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.