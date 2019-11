Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Aladağ, “Hedefimiz Karaciğer naklinde Dünya 1’ncisi olmaktır” dedi.

Tıp Fakültesi dahili tıp bilimleri bölümü iç hastalıkları doktorlarından Prof. Dr. Murat Aladağ, Karaciğer naklinde dünyada güney köreden sonra ikinci sırada olduklarını hatırlatarak, hedeflerinin dünya 1’ncisi olmak olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 30 yıldır Turgut Özal Tıp Merkezinde olduğunu aktaran Aladağ, “1990 yılında 15 Aralıkta başladı. Burada çalışmaktan ve şehrime hizmet etmekten çok mutluyum. Yıllar önce en büyük hayalim ileride Malatya’da kurulacak olan tıp fakültesine dahiliye profesörü olmaktı. Şükürler olsun Allah nasip etti. Bende elimden geldiğince Malatyalı hemşehrilerime hizmet etmeye çalışıyorum. Bize daha çok mide barsak problemi olanlar, karaciğer hastalığı olanlar geliyor. Üniversitemizde çok güzel karaciğer nakil merkezimiz var. Dünyada 2. sıradayız. Güney Köre’den sonra ikinciyiz. Bu bölümde 7 öğretim üyesi ve bir çok sayıda dahiliye hocaları ile birlikte hizmet ediyoruz“ ifadelerini kullandı.

Her türlü hastalıkların teşhis ve tedavi edilebildiği bir merkezde olduklarına dikkat çeken Aladağ, “Hastahanemiz bu konuda çok donanımlı. Her türlü hizmete fazlasıyla cevap verilebiliyor. Böyle bir hastahanede çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bir hekim tek başına her şeyi yapamaz. Ben hastanın midesiyle uğraşırken kalp problemi çıkıyor . Her bölümün en iyisi üniversitemizde var . Hiçbir yere göndermeden hastamızı tedavi edebiliyoruz. Eskiden Malatyalı insanlar teşhis ve tedavi için Ankara’ya ve İstanbul'a giderlerdi. Malatya yıllar önce sağlık imkanlarında sınırlı olduğu için, insanlar eşyalarını satarak başka ile tedaviye giderlerdi. Şimdi ise Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışında hastalar Malatya’ya geliyor ve hastahanemizde en iyi şekilde tedavi oluyor ve şehirlerine dönüyorlar’’ şeklinde konuştu.

Prof.Dr.Murat Aladağ, ‘’1992’de rahmetli Turgut Özal bulunduğumuz hastahanenin temelini attığında ben burada asistandım. Dolayısıyla buraya her gün geldiğimde Turgut Özal’a hayır duası ediyorum. Çünkü Malatyalılar'ı büyük bir yükten kurtardı . Malatya’ya çok büyük değer kattı. Bir yere hasta göndermiyoruz . Herkes bize hasta gönderiyor. Gelen her hastaya diyorum ki, lütfen sizlerde rahmetli Özal’a hayır duası edin. Çünkü biz onun sayesinde buradayız . Bu hizmeti onun sayesinde yapıyoruz. Malatya karaciğer naklinde dünya 2.si ve Türkiye 1.si. Bu sadece cerrahi alanda değil. Dahiliye alanında olsun hemotolojide olsun her yerde parmakla gösterilen şehir olduk. Bizde bur da çalışmaktan çok mutluyuz. Bu yüzden şehrimize ve üniversitemize sahip çıkıyoruz”diye konuştu.

