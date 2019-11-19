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Malatya'da gasp ve fuhuş operasyonu

İHA

Malatya'da gasp ve fuhuş operasyonu

Malatya’da gasp edilen bir araç polis ekiplerinin çalışması ile bulunurken, yine uyuşturucudan aran şahıs da ekipler tarafından gözaltına alındı.
Malatya’da Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Pençe adı verilen özel ekip, geçtiğimiz günlerde bir aracın kurşunlaması olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada şahısların kimliğine ulaşıldı. Kurşunlama olayını gerçekleştiren minibüs, Battalgazi Kavşağında durdurularak içerisindeki şüpheli şahıs ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında ise bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 12 adet mermi ele geçirildi. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor. Pençe timinde yapılan bir diğer çalışmada ise Kiğılı Pasajı önünde durumundan ve hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir şahıstan ise 3.60 gram Kubar esrar ele geçirildi. Dabakhane Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta da tek parça halinde sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve de yapılan baskında iki şüpheli hakkında işlem yapılarak toplam 3 bin TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan haklarında çeşitli mahkemelerde aranma kararı bulunan 2 şahıs da Pençe timi tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

MALATYA

19 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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