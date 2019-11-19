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Medyada Dijitalleşme Paneli Geleneksel medyadan dijitalleşmeye

İHA

Malatya'da düzenlenen "Medyada Dijitalleşme, Yerel ve Bölgesel Medyada Dijital Dönüşüm" panelinde, medyanın dijitale dönüşümü üzerinde durularak, dönüşüme ayak uyduramayanların varlıklarını sürdüremeyecekleri vurgulandı.

Medyada Dijitalleşme Paneli Geleneksel medyadan dijitalleşmeye

Malatya’da düzenlenen “Medyada Dijitalleşme, Yerel ve Bölgesel Medyada Dijital Dönüşüm” panelinde, medyanın dijitale dönüşümü üzerinde durularak, dönüşüme ayak uyduramayanların varlıklarını sürdüremeyecekleri vurgulandı.
Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kırmızı Türk Spikerler Platformu işbirliğinde “Medyada Dijitalleşme Yerel ve Bölgesel Medyada Dijital Dönüşüm” konulu panel düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Kon TV Genel Yayın Yönetmeyi Yaşar Toy, TBMM TV Spikeri Handan Musaoğlu, Vuslat Gazetesi Editörü Furkan Adıgüzel, Fırat TV Haber Spikeri Furkan Dilaver, Spikerler Platformu Kurucusu Cengizhan Kaya, TV A Program Sunucusu Buket Uyar ve İletişim Fakültesi akademik personeli ile öğrenciler katıldı.
Panele moderatör konuşmacı olarak katılan TBMM TV Spikeri Handan Musaoğlu, medyanın tarihin en köklü değişimini yaşadığını ifade ederek, bir dijital dönüşüm olgusu içerisinde olunduğunu söyledi. Bu durumdan en çok medya ve iletişim sektörünün etkilendiğini aktaran Musaoğlu, televizyon, radyo, gazete ve dergilerin dijitale dönüşerek varlığını sürdürebileceğini, dönüşmeyenlerin ise öyle ya da böyle zamana yenik düşeceklerini ifade etti.
Geleneksel medya yatırımı ve işletmesinin çok pahalı bir sektör olduğu için ve teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlarla değişen tüketim davranışlarından dolayı kaçınılmaz bir dönüşüme muhatap kalındığına parmak basan Musaoğlu, “Bu dönüşüme ayak uydurulmasında işler yolunda gidiyor, ancak ayak uyduramayan geri planda kalıyor" dedi.
Kon TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy ise, dijitalleşmenin getirmiş olduğu bazı anormalliklerin var olduğunu belirterek, medyada nitelikli insan gücü sorununun yaşandığını söyledi. Toy “Meslek nereye dönüşüyor olursa olsun öğrencilerimizin kendisini hissettirmesi gerekiyor. Siz artık yeni nesil medyanın mensupları olacaksınız" şeklinde konuştu. Vuslat Gazetesi Editörü Furkan Adıgüzel de, gazeteciliğin esasında, doğruluğun, inandırıcılığın ve araştırmacılığın var olduğunu dile getirdi. Adıgüzel, “Medya sektöründen asla vazgeçmeyin demek istiyorum. Bu sektör öyle bir sektör ki içine girdiğiniz zaman anlayacaksınız ki sadece parayla yapılabilecek bir meslek değil. İsteyerek, severek ve anlayarak yapıldığı zaman işin tadına varıldığı zaman bu mesleğin ne kadar doğru bir meslek olduğunu anlayacaksınız" ifadelerini kullandı. TV A Program Sunucusu Buket Uyar ise, program sunuculuğu öncesinde bu sektöre nasıl başladığını anlatarak, internetteki mecraların da aslında kendi içinde de dijital bir dönüşüm içinde olduğuna dikkat çekti. Uyar, yeni platformlardan olan Instagram ve Facebook gibi mecraların da zamanla önemini yitireceğini, yeni mecraların ortaya çıkacağını ve bunlar kadar rağbet göreceğini aktardı. Fırat TV Haber Spikeri Furkan Dilaver de, sosyal medyadan haber alırken doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, artık haberlerin reytinginin değil sosyal medyada ne kadar tıklandığının, ne kadar izlendiğinin değil sosyal medyada ne kadar beğeni topladığının önemli olduğunu söyledi. Dilaver, sosyal medyada paylaşılan haberin konusunun içeriğini, doğruluk payını öğrenmek açısından televizyonlara hala ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Spikerler Platformu Kurucusu Cengizhan Kaya, dijitalleşmenin en önemli noktalarından söz ederken, bir tanesinin sınırları kaldırması olduğunu ve çok uzak noktalardan ya da çok farklı yerlerden kişileri bir araya getirebilmesinin dijitalleşmenin belki de katkı boyutundaki noktalardan biri olduğunu vurguladı.
Cengizhan Kaya, “Geleneksel medyada güven unsuru çok daha önemli. Çünkü gazetede çıkan bir şeye insanın bakış açısı daha farklı oluyor. Paylaşılan ya da twit atılan bir şeye farklı bakıyorsunuz. Gazete de okuduğunuz o şeye bir anlamda bir belge gibi bir anlamda daha resmi bir şeymiş gibi bakıyorsunuz" diye konuştu. Kaya’nın sözlerinin ardından konuşmacılar salondakilerden gelen soruları cevaplandırdı.
İletişim Fakültesi akademik personeli tarafından konuşmacılara katılım belgelerinin verilmesiyle panel son buldu.

MALATYA

19 Kasım 2019 Salı

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  • GÜNEŞ 07:05
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  • İKİNDİ 14:56
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