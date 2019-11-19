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Kahramanmaraş’tan sıfır atık projesini inceleme ziyareti

İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata beraberinde teknik personellerle birlikte Malatya'ya gelerek Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinde incelemelerde bulundular.

Kahramanmaraş’tan sıfır atık projesini inceleme ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata beraberinde teknik personellerle birlikte Malatya’ya gelerek Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinde incelemelerde bulundular.
Kahramanmaraş’dan gelen inceleme ve değerlendirme ekibini makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre yatırımları ve projeler hakkında geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.
Yeşilyurt Belediyesinin çevre hizmetlerinde yakaladığı başarıyı yakından takip ettiklerini ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün talimatıyla, çevre yatırımlarında Sıfır Atık ‘ Yerel Yönetim’ başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediyesinin hizmete sunduğu tesislerini gezip, başarıyla uygulanan sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler aldık. İnceleme ve araştırma gezimizden edindiğimiz bilgiler ışığında bizlerde kentimize bu tür yatırımlar
kazandırmayı hedefliyoruz. Yeşilyurt Belediyesinin alanında uzman ekiplerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Gösterilen misafirperverlikten büyük bir memnuniyet duyduk. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın şahsında Yeşilyurt’a böylesine güzel yatırımlar kazandırılmasında emek ve çaba sarf eden herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, bölgedeki çevresel, sosyal ve kültürel gelişime ışık tutan yatırımlarının örnek alınmasından ziyadesiyle memnun olduklarını söyledi.
Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ Projesi kapsamında aldığımız 'Yerel Yönetimler Başarı Ödülü" dolayısıyla şehrimize gelerek yapmış olduğumuz proje ve çalışmaları bizzat yerinde görüp inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sayim Ata ve teknik ekibine nazik ziyaretleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Türkiye’de çevre yatırımlarında bin 359 belediye arasında ilk 5’e girme başarısına ulaşan yerel bir yönetim olmanın gururunu yaşıyoruz. Çevre sağlığının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya emanet etmek adına sürdürdüğümüz başarılı hizmetlerin örnek alınmasından ayrıca gurur duyuyoruz, Buradaki başarı çıtasının yüksek olması doğal olarak bu tür yatırımları kendi bölgelerine yapmayı planlayan yerel yönetimler, kurum ve kuruluşların dikkatini çekmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür yatırımların hayata geçmesinde her türlü destek ve yardıma hazırız. Bu vesileyle başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere Kahramanmaraş’ta ikamet eden tüm vatandaşlarımıza kayısı kenti Malatya’dan, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’tan selam ve saygılarımı iletiyorum.” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sayim Ata ile teknik personellere teşekkürlerini sunduktan sonra Malatya kayısı hediye etti.

MALATYA

19 Kasım 2019 Salı

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