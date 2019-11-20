Amatör Kümede yeni sezon 24 Kasım Pazar günü başlayacak

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Malatya Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde yeni sezon 24 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Amatör futbolda heyecan hafta sonu oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde A ve B gruplarında oynanacak maçların programı belirlendi. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi 1. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Akçadağ Ankaspor, Darendespor Hekimhan Belediye Girmanaspor, Kale Gençlerbirliği Demirspor, Sanayispor Malatyagücü, Malatyaspor 1966 Malatya Gençlikspor, Hekimhan Belediyesi Arguvan Belediyespor, Orduzuspor Arapgirspor, Ataköyspor Battalgazi Belediyespor.

Bu arada Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Malatya Şubesi ve Futbol İl Temsilciliği ortak bir açıklamayla yeni sezonun dostluk ve centilmenlik çerçevesi içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

MALATYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:56

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YATSI 18:38

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