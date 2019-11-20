Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı ve Eren Tozlu öğrencilerle bir araya geldi

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ile takımın forvet oyuncusu Eren Tozlu, İnönü Ortaokulu öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada söyleşiye dair şu bilgiler verildi:

"Sportif Direktörümüz Ali Ravcı ve futbolcumuz Eren Tozlu bugün İnönü Ortaokulu'nda minik taraftarlarımızla bir araya geldi. Öğrencilerin merak ettiği soruları sorup cevap bulduğu program, imza ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Okul müdürü Mustafa Mercan başta olmak üzere tüm öğretmen ve bizler gönülden kucaklayan minik taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."

MALATYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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