Yeşilyurt Belediyespor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 3.Lig 3.Grup’ta geçen haftayı 10'lık yenilgiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor’da ligin 14.haftasında Malatya'da oynanacak Batman Petrolspor maçının hazırlıkları sürüyor.

TFF 3.Lig 3.Grup’ta geçen haftayı mağlubiyetle kapatan Yeşilyurt Belediyespor’da ligin 14.haftasında iç sahada oynanacak Batman Petrolspor maçı hazırlıkları moralsiz bir şekilde sürüyor.

Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 7 maçtan 9 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan turuncu yeşilliler, ligin 13. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Muğlaspor'a 10 yenilmişti. Turuncu yeşillilerde tek hedef galip gelip geçen haftayı mağlubiyeti unutturmak.

Muğlaspor maçına Yeşiltepe tesislerinde yaptıpı antrenmanla hazırlanan turuncu yeşillilerde kırmızı kart cezalısı Halil İbrahim Can dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak’ın öğrencileri yakalanan yenilgisizlik serisininin bozulmasının ardından yeni bir seri yakalamak adına Batman maçına fırsat olarak bakıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Batman Petrolspor müsabakası 24 Kasım Pazar günü saat 13.00'de oynanacak.

MALATYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:18

YATSI 18:38

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