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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi Töre, Guilherme ve Bifouma ile yenmeyi planlıyor

İHA

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına yaptığı taktik çalışmayla hazırlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yapılan taktik çift kalede Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma'ya as takımda şans tanıdı.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi Töre, Guilherme ve Bifouma ile yenmeyi planlıyor

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına yaptığı taktik çalışmayla hazırlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yapılan taktik çift kalede Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma'ya as takımda şans tanıdı.
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla devam etti. Yalçın, çift kale maçta Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma'yı as takımda oynatarak bu üçlüye Fenerbahçe maçı için hazır olmaları mesajı verdi. Başarılı teknik adama, maçı sık sık keserek yapılan yanlışları anlatıp, daha dikkatli olunması uyarıda bulundu.
Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Ghaylen Chaaleli ve Moryke Fofana da takımla çalışırken Rahman Buğra Çağıran ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

MALATYA

21 Kasım 2019 Perşembe

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