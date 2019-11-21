Darende’de kayısıya alternatif tarım ürünü: hurma

Malatya’nın Darende ilçesinde Trabzon Hurması yaygınlaşmaya başlarken, kayısıya alternatif meyve ürün çeşidi sayısı arttırılıyor.

Darende ilçesinde artık Trabzon hurması yetiştirilmeye başlandı. Özellikle son yıllarda deneme maksatlı olarak az miktarda dikilen Trabzon Hurması yaygınlaşmaya başladı. Aslında tropik iklim meyvesi olan ve nem kuşağının yaygın olduğu yerlerde yetişen meyvenin, Darende’de Tohma Çayına yakın mesafedeki bahçelerde yetiştirilmeye başlandığı öğrenildi. Bahçesindeki 2 ağaçtan 100 kilogram kadar meyve hasadı yapan Ahmet Ateş, "Uzun yıllar önce merhum babama hediye olarak gönderilen hurma fidanı büyüyerek meyveler verdi. Her yıl meyvesinin almak mutluluğunu yaşıyorum. Bu arada bize bu ağaçları bir miras olarak bırakan babamızı yad etmemize de vesilen olan Trabzon Hurmasını kendimiz ve komşularımızla birlikte tüketmemizde ayrı bir haz veriyor" ifadelerini kullandı. Meyve çeşitliliği açısından önemli bir çeşit olan Trabzon hurması yetiştiriciliğinin Malatya yöresinde yaygınlaştırılması için ilgililerini çalışması gerektiğine vurgu yapan birçok vatandaş, bu sayede birçok aileye geçim kaynağı olabileceğini söylediler. Son yıllarda Darende’de Kayısıya alternatif ürünler yetişmeye başladı. Özellikle, Badem ve Ceviz’e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İlçede son yıllarda kayısının dondan etkilenmesi çiftçileri kayısıya alternatif ürün arayışına yöneltti. Özellikle Günpınar, Başdirek ve Yöniköy mahallelerinde binlerce badem dikimi yapıldı. Kalite ve verimden oldukça memnun kalan çiftçiler fidan dikimlerini artıracaklarını söylediler.

MALATYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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