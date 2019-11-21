Jahovic: Fenerbahçe maçını kazanıp, üst sıraları zorlayacağız

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic, Fenerbahçe maçını kazanarak, üst sıraları zorlayacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda Adis Jahovic, gazetecilere açıklamada bulundu. Golcü futbolcu, ligde son 5 haftadadır yükselen bir performanslarının olduğunu ifade etti. Jahovic, ligde son 5 karşılaşmada mağlubiyetlerinin olmadığını da hatırlatarak, "Son iki maçı deplasmanda oynadık. İkisinden de 3 puanla dönebilirdik. Kasımpaşa maçında rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra, son dakikada yediğimiz bir gol var. Göztepe maçında bir topumuz direkten döndü. O maçları galibiyetle bitirebilirdik ama şu an önümüze bakacağız. Önümüzde Fenerbahçe karşılaşması var. Bu maça iyi hazırlanıyoruz" dedi.

Kuzey Makedonyalı oyuncu, bir gazetecinin "Performansında bir düşüş var mı?" sorusuna ise "Benim performansımdan öte takımın performansı önemli. Bazı futbolcular düşüş yaşayacaktır ama ben düşüş olduğunu düşünmüyorum. Kasımpaşa maçında gol attıktan sonra Göztepe maçını boş geçtim. Burada konuşmamız gereken önemli şeylerden biri Malatyaspor'un performansı, takımın maç kazanması. Ben gol atarım atmam ama önemli olan takımımızın kazanmasıdır" cevabını verdi.

Jahovic, Yeni Malatya Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin ise "Fenerbahçe çok iyi bir takım, taktiksel olarak da sahada iyi duruyorlar. Zaten dört büyüklerin daha iyi olmalarının nedeni de bu. Biz yine aynı sistemimizi, mantaliteyi sahaya süreceğiz. Bu maçı kazanarak, üst sıraları zorlayacağız ve hep böyle devam edecek" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adis Jahovic'in açıklamaları

Antrenmandan görüntüler



MALATYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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