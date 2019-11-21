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Malatya'da Sosyal Uyum çalıştayı düzenlendi

İHA

Malatya'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik Sosyal Uyum Çalıştayı düzenlendi.

Malatya'da Sosyal Uyum çalıştayı düzenlendi

Malatya’da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik Sosyal Uyum Çalıştayı düzenlendi.
Göç İdaresi tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, Diyanet ve Milli Eğitim personeline, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan başta Suriyeliler olmak üzere yabancılarla ev sahibi toplumun sosyal uyumunu artırmak amacıyla yapmaları gereken çalışmalar anlatıldı. Bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya, Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyük Nalçacı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, BMMYK Uluslarası Koruma Müdürü Andrea Ingham, Malatya İl Göç İdaresi Müdür Cihad Gezen, İl Müftüsü Veysel Işıldar ve din görevlileri katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen, "Bu gün ülkemizin yanı başında yaşanan iç savaşlara sırtını çevirmemesi, Ege ve Akdeniz sahillerinin coğrafi yapısının yasa dışı geçişlere uygun olmasından, Avrupa devletlerinin göçmenlere karşı negatif durum sergilemesinden ve en önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve aziz milletinin mazlum, yetim, öksüz, aç ve açıkta kalan göçmenlere etnik yapılarına bakmaksızın kapılarını ve gönüllerini açmalarından dolayı göçmenler ülkemize göç etmiş, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal uyum konularında çok ciddi sorunlar yaşamadan hayatları sürdürmektedirler. Tabii ki bu sorunların asgari düzeye inmesinde sizin örgütünüz büyük bir önem arz etmektedir” dedi.
İl Müftüsü Veysel Işıldar ise Türkiye olarak sürekli mazlumun yanında olduklarını ifade ederek, "Ülkemize misafir olarak gelen kardeşlerimizin kendilerine ensar olmaya çalıştığımız, hicret etme zorunluluğunda kalan, mecburiyetinde bırakılan Müslüman kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz niçin böyle bir muameleye maruz kaldılar? Bunların analizleri elbette ki biliniyor ama her birey de analizlerini kendileri yapmalı ve bunları da çevremize anlatmalıyız" şeklinde konuştu.
BMMYK Uluslarası Koruma müdürü Andrea Ingham ise Malatya’da kanaat önderlerinin toplum sosyal bütünleşmesinde kilit bir rol oynamasının sosyal uyum girişimi daha da değerli kıldığını ifade ederek, "Siz kanaat önderleri toplumun içindeki zorlukları daha iyi anlamakta ve Malatya’ya güvenli bir liman olma ümidiyle sığınan en çok ihtiyaç sahibi kadınları, erkekleri, çocukları desteklemede önemli bir rol oynamaktasınız. Bu günün her birimizin birlikte yaşamda karşılaştığımız zorluklar karşısındaki farkındalığımızı ve anlayışımızı nasıl arttırabileceğimizi düşünmek için bir araya geldik. Umarım her birimiz arkadaşlıklarımızı ve ortaklıklarımızı güçlendirmek için daha büyük bir kararlılıkla uzlaşarak ve Malatya’da daha fazla sosyal uyuma nasıl katkıda bulunabileceğimize dair iyi bir örnek oluşturarak buradan ayrılacağız” ifadelerini kullandı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Kadıoğlu ise Türkiye'de şu anda geçici koruma kapsamında 3 milyon 600 binin üzerinde Suriyeli mülteci bulunduğunu ifade ederek, " Asya, Avrupa ve Afrika’da bir köprü görevi gören ana yurdumuz gönüllü olarak icra edilen göç hareketlerinin yanı sıra savaş gibi birçok zorunlu göçe de şahitlik etmekte. Suriye’deki iç savaşta iç karışıklık ve insanlık dışı bir takım yaşanan olaylara da çok iyi şahit olduk. Bunu dünyada en yakın hisseden ülke de Türkiye’ydi. Tabii bu göç neticesinde Suriye’deki karışıklıktan dolayı ülkemize gelen ‘geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler’ olarak adlandırdığımız, yaklaşık 3 milyon 600 binin üzerinde Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Gerçekten rakamlara baktığımız zaman dünyada böyle bir göç dalgasını kendi ülkesinde barındıran ve bununla ilgili düzenleme yaparak bu insanları kendi vatanında yaşıyormuş gibi hissettirip, politikalar uygulayan dünyada herhalde böyle bir ülkeye rastlanamaz" diye konuştu.
Suriyelilerin yanı sıra 192 farklı ülkeden 5 milyona yakın yabancının Türkiye’de bulunduğunu belirten Kadıoğlu, "Türkiye'nin siyasi istikrarı, ekonomik cazibeleri de Türkiye'yi bir çekim merkezi haline getirmiş, bu çerçevede eğitim, çalışma ve başka nedenlerle yaklaşık 1 milyon kişi ülkemizde bulunmakta" diye konuştu.
Yapılan sunumlarla çalıştay başladı.

MALATYA

21 Kasım 2019 Perşembe

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