Pastırma yazının son günlerinde parklar doldu

Pastırma yazının son günlerinde özellikle yaşlılar parkları doldurarak, güneşli ve sıcak havanın keyfini sürdü.

Malatya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, merkezdeki Soykan Parkında son günlerde özellikle emeklilerin uğrak yeri oldu. Parkta oturan başta yaşlı ve gençler olmak üzere tüm Malatyalılar, yaz günlerinden kalma havanın tadını çıkardı.

Haftaya kar bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiyle göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının düşmesi tahmin ediliyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşerek, gelecek Salı günü karla karışık yağmur yağışının beklendiğini ifade ettiler. Bugünlerde en yüksek sıcaklık 1314 derece civarında seyrederken, hava sıcaklığının günden güne 12 derece daha aşağı düşmesini beklediklerini aktaran yetkililer, önümüzdeki Salı günü ise karla karışık yağmurla birlikte en yüksek sıcaklığın 89 dereceye kadar düşmesinin tahmin edildiğini belirttiler.

MALATYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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