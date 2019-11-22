Malatya U14 Amatör Ligi’nde şampiyon Eski Malatya oldu. Sezonun son maçında Kale Gneçlerbilriği ile karşılaşan Metin Taşpınar’ın öğrencileri rakibini 42 yenerek Malatya şampiyonu oldu.

Kupasını ASKF yönetim kurulu üyesi Aziz Yiğit’in elinden alan Eski Malatya takımı, büyük bir sevinç yaşadı.

Eski Malatya takımının teknik sorumlusu Metin Taştepe yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir kulüp olmalarına rağmen aldıkları başarının oldukça büyük anlamları olduğunu söyledi. Taştepe yıllardır amatör futbola emek harcayan bir isim olarak, her zaman gençlerin ellerinden tutulması için çabaladığını belirterek, “Biz çok yeni bir takımız. Ama bu bir gerekçe olamaz. Kısa sürede zor işler başardık ve önemli kategori olan U14’te şampiyon olduk. Bu anlamda kulübümüzün kuruluşunda, bugün elde edilen başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ben her zaman gençlerimizin ellerinden tutulup desteklenmesi taraftarı oldum. Bu anlamda her zaman gençlerimizin yanındayım” diye konuştu.

MALATYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:17

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.