Yeni Malatyaspor'da hedef Fenerbahçe’yi yenip zirveye ortak olmak

Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Süper Lig'de topladığı 18 puanla 7. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Malatya temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmazken, sakatlığı düzelen Fofana ve Chaalali’nin maç kadrosuna alınacakları belirtildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozları Brezilyalı Guilherme ve golcü Jahovic olacak. Ligin 9 golle en golcü futbolcusu durumunda bulunan Adis Jahovic ve 6 asistle en fazla asist yapan futbolcusu olan Guilherme'yi bu maça özel olarak hazırlayan Yalçın’ın Gökhan Töre’ye de 11'de şans tanıyacağı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşına, Farnolle, Chabake, Hadabe, Mustafa, Sakıb, Acuah, Robin, Guilherme, Gökhan, Bifouma ve Jahovic çıkması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.

MALATYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

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