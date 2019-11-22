Baraka yangını korkuttu

Malatya’da bir barakada çıkan yangın maddi zarara neden oldu.

Yangın, Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi Spor Caddesi no 83 de meydana geldi. Necmi Akkuş ‘a ait bahçede başlayan yangın, bahçede bulunan baraka halindeki odunluğun tutuşmasına sebep oldu. Baraka kullanılmaz hale gelirken içerisinde bulunan yaklaşık iki top odun ve bazı elektronik eşyalar yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

MALATYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:17

YATSI 18:38

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