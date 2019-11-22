İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 200 çalışanının iş güvenliğini sağlamak için önlemler alıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu olağan toplantısı, ilgili şube müdürlerinin katılımı ile Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Nacar Başkanlığında düzenlendi. Fırat Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesinde kısa bir açılış konuşması yapan Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Nacar, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarını hazırlamakla yükümlü olduklarını ifade etti.

Nacar, “İş sağlığı ve güvenliği çok önemli konular. Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri ile birlikte 5 bin 200 çalışanı bulunan büyük bir aileyiz. Arkadaşlarımızın çalışma ortamlarından, iş sağlığı ve güvenliklerinden birebir sorumluyuz. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmıştır, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür düsturundan hareketle arkadaşlarımıza güvenli çalışma ortamları sağlamak için ilgili arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

İş kazalarının ve olası can kayıplarının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınmasının gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Nacar, "Hiçbir çalışanımızın burnunun dahi kanamasını istemeyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu olarak bu görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği konularında slayt eşliğinde İş Sağlığı Uzmanı İsmail Özbey tarafından sunum yapıldı. Toplantıda, tüm birimlerde çalışma ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından iyileştirilmesi, muhtemel iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler aktarıldı.

MALATYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

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