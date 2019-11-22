Silahlı yaralamanın şüphelisi yakalandı

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Malatya’da önceki gün silahla bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, polisin çalışması sonrası yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Malatya'da 20 Kasım 2019 günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesinde meydana gelen olayda M.S.A. (27) isimli bir kişiyi ateşli silahla yaralayan şahıslar yakalandı. Olayın ardından yapılan çalışmalarla 2 şüpheli saklandıkları evde yakalandı.

Sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. tutuklanırken Y.S.İ. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MALATYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:17

YATSI 18:38

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