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Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini gezdi

İHA

Rektör ve Akademisyenler, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Gedik Kültür Merkezini gezdi.

Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini gezdi

Rektör ve Akademisyenler, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Gedik Kültür Merkezini gezdi.
Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına Gedik Kültür Merkezi, içerisindeki sanatsal ve kültürel noktalarıyla Yeşilyurt’un tanıtımına büyük katkı sağlamaya başladı. Bu kapsamda Malatya’da düzenlenen ‘Modernizm, Aile ve Geleceğimiz’ konulu panelin konuşmacıları arasında yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım ile panelin yöneticiliğini yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Gedik Kültür Merkezinde çalışmaları yerinde incelediler. Ziyarette misafirlere eşlik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Kadircan Esen ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş’ta, sanatsal ve kültürel faaliyetler hakkında detaylı bilgiler paylaştılar. Gedik Kültür Merkezine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Esen, “Son yıllardaki yatırımlarla bölgesinde parlayan bir yıldız olan güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuzun her alanda örnek ve marka olabilmesi adına hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Çınar önderliğinde ilçenin bütün alanlarda hak ettiği hizmetlere kavuşması adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Esen, "Eğitim ve kültürel hizmetlere çok fazla önem ve destek veren bir yerel yönetim olduğumuzu hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve projelerle ortaya koyuyoruz.Alt ve üst yapı yatırımlarında rekor seviyesindeki hizmetlere kavuşan, çevresel yatırımlarda Türkiye çapında yakından tanınan, insan odaklı projelerle her geçen gün gelişip büyüyen Yeşilyurt’umuz; Millet Kıraathaneleriyle, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizle, Kadın Yaşam ve Spor Merkezimizle, Gedik Kültür Merkezimizle, Bilgi Evimizle, Kent Konseyimizle, Çocuk Trafik Eğitim Parkımız ve diğer kültürel projelerimizle bölgesinde markalaşmıştır. Kadim Çırmıhtı’mızın eşsiz manzarasına tepeden bakan Gedik Tepesi’nde uzun yıllar açık cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 2004 yılında kapatılan Gedik Cezaevini Adalet Bakanlığından devr aldıktan sonra Kültür Bakanlığımız ve Doğu Anadolu Projesi (DAP)’ın destekleriyle Gedik Kültür Merkezine dönüştürdük. Millet Kıraathanemiz, Çoban Müzemiz, Şark Odamız, Cezaevi Müzemiz, Konferans Salonumuz ve Sergi Alanlarımıza 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösteriyorlar. Bu yoğun ilgi hepimizi ziyadesiyle memnun etmektedir" diye konuştu.

MALATYA

22 Kasım 2019 Cuma

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