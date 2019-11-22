Canbek: Açılan Fakülteler ile ağız ve diş sağlığı problemi çözülemez

Malatya Diş Hekimler Odası Başkanı Murat Canbek, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile yetersiz akademik ve ekipman ile açılan fakültelerin toplumun ağız ve diş sağlığı probleminin çözülemeyeceğini dile getirdi.

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Başlangıcı ile Bilimsel Diş Hekimliğinin 111. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Canbek, bugün 111 yılda diş hekimliğinin gelişimini değerlendirdiklerinde birçok kazanımın olduğunu gördüklerini belirterek ancak hala çok ciddi sıkıntıların ve eksikliklerin de olduğunu ifade etti.

Doğru bir ağız ve diş sağlığı politikasının yeni fakültelerin açılması ile sağlanamayacağını dile getiren Canbek, “Öncelikle mevcut fakültelerin ve bu fakültelerden mezun olacak diş hekimlerinin şartlarını iyileştirmek gerekmektedir. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın ciddi ve etkili bir ağız, diş sağlığı politikası belirlemesini istiyoruz” dedi.

Ağız ve diş sağlığının önemine de vurgu yapan Canbek, “Şu unutulmamalıdır ki, sağlık ağızda başlar. Bugün birçok hastalığın etyolojisi ağız ve diş sağlığına bağlıdır. Dolayısıyla güçlü bir ağız ve diş sağlığı politikası birçok hastalığın önlenmesinde etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bugün toplumun büyük bir kısmının ciddi ağız ve diş sağlığı problemi yaşadığını belirten Canbek, “Bizler yeni yetersiz fakülteler yerine akademik ve ekipman olarak güçlü fakültelere ve buralardan yeterli eğitim almış ekonomik kaygılardan uzak diş hekimlerinin toplumla buluşturulmasını istiyoruz. Şunu söyleyebiliriz bugün günde binlerce hastanın bakıldığı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile yetersiz akademik ve ekipman ile açılan fakültelerde toplumumuzun ağız ve diş sağlığı problemi çözülemez. Bir an önce ağız ve diş sağlığı konusunda bilimsel bir kurulun oluşturulup sorunların belirlenerek masaya yatırılması ve çözüm odaklı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Umuyoruz ki 112. Bilimsel diş hekimliğini kutlarken daha mutlu ve daha umutlu oluruz” diye konuştu.

MALATYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

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