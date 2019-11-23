Kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi

Malatya’da, gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları ele geçirilirken, olayla ilgili sir zanlı yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesi, Gümrük Kaçağı cep telefonu ve aksesuarları satışı yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Şüpheli şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

MALATYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

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