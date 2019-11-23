AK Parti nin \u00fcniversite Gen\u00e7lik Kollar\u0131 (\u00dcniAK ) birimi, \u0130l Afet ve Acil Durum M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile ortakla\u015fa \u2018Temel Afet bilince E\u011fitimi\u2019 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. E\u011fitimde kat\u0131l\u0131mc\u0131lara ilk 72 saat, afet t\u00fcrleri, afet etkileri, ya\u015fanan mekanlardaki risklerin azalt\u0131lmas\u0131 ve afet s\u0131ras\u0131nda do\u011fru davran\u0131\u015f \u015fekilleri konular\u0131nda bilgilendirme yap\u0131ld\u0131. E\u011fitimlerimiz s\u00fcrecek AK Parti Malatya Gen\u00e7lik Kollar\u0131 taraf\u0131ndan konuyla ilgili olarak yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u201c\u00dcniAK birimi ve \u0130l Afet ve Acil Durum M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ortakla\u015fa Temel Afet Bilinci E\u011fitimi ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Bu tarz sertifikal\u0131 e\u011fitimler ve di\u011fer programlar\u0131m\u0131z devam edecek. Etkinliklerimizde bizimle beraber olmak i\u00e7in sosyal medya hesaplar\u0131m\u0131zdan ileti\u015fime ge\u00e7ebilirsiniz ifadelerine yer verildi.