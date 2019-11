İstanbul depremi sonrasında 7.4'lük deprem simülasyonuna ilgi arttı

Hazırladıkları deprem tırının içerisinde 7.4 büyülüğündeki 20 saniyelik deprem anını yaşatıldı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Eğitmen Elif Çiftçi, İstanbul Depremi sonrasında simülasyonuna ilginin arttığını söyledi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Malatya Park AVM önünde vatandaşlara deprem anı yaşatıldı. Deprem tırında bulunan simülasyonda 7.4 büyüklüğünde ve 20 saniye süren depremde neler olabileceği uygulamalı olarak gösterildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ de eğitmen olarak görev yapan Elif Çiftçi, İstanbul depreminden sonra simülasyona talebin arttığını söyledi. Çiftçi, "Gezici deprem simülasyon tırı ile Türkiye’de birçok ili gezdik ve halen gezmeye devam ediyoruz. Bu İstanbul depreminden sonra eğitim talepleri ciddi anlamda artış oldu. Çünkü vatandaşlarımız artık deprem öncesi hazırlık sırası ve sonrasında doğru davranış şekillerini bu son yaşanan depremden sonra uygulayamadıklarını fark ettiler. Dolayısıyla bizlerde toplumda affet bilincini yükseltmek ve alacağımız önlemlerle deprem sırasında ve sonrasında zararlarımızı nasıl azaltabiliriz bunları aktarmayı hedefliyoruz. Simülasyon tırımız içerisinde özellikle Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili konuşuyoruz. Hangi bölgelerde deprem meydana gelebilir. Bu deprem konusunda hiçbir şey yapamıyoruz. Yaşadığımız bölgeyi hiçbir zaman değiştiremiyoruz. Bu deprem tehlikesi her zaman vardır. Dolayısıyla vatandaşlarımıza bunlar hakkında eğitim veriyoruz" dedi.

Yapılması gerekenler

Deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında da konuşan Emine Çifti, “Deprem öncesinde neler yapmamız lazım hakkında bir yorum yapmak gerekirse eğer binalarımızın deprem güvenliği olması gerektiğini ve vatandaşlarımızın bu binalarını sorgulamaları gerektiğini tavsiye ediyoruz. Binalar deprem güvenli değil ise içerisinde alacağımız önlemler hayat kurtarıcı olmaya bilir. Binalar deprem güvenliyse alacağımız ikinci önlem eşyalarımız ile ilgili olacaktır. Eşyalarımızın sabitleşmesinden bahsediyoruz çünkü eşyalar deprem sırasında hareket edebilirler, devrilebilirler, düşebilirler ve bize zarar verebilirler. Afet çantasının öneminden konuşabiliriz. Çünkü afet değil her zaman evimizde yaşayabileceğimiz veya komşu binalarımıza yaşaya bileceğimiz tehlikeler sebebiyle binalarımızı acilen terk etmemiz gerekebilir. Bu afet çantaları her zaman acil durumda ihtiyacımız olan çantalardır” ifadelerini kullandı.

20 saniyede 7.4 büyüklüğünde deprem yaşatılıyor

“Hazırladıkları düzenekte vatandaşlara 7.4 büyüklüğünde deprem yaşattıklarını da anlatan Çiftçi, "Kocaeli 7.4 büyüklüğündeki depremin 20 saniyesi ve enerjisi yüzde yetmiş verdiğimiz aslında Kocaeli’nin sanki İstanbul da yaşamış 6 büyüklüğünde bir deprem gibi de düşünebilirsiniz. Veyahut en son Silivri’de yaşanmış depreme benzer bir şekilde olduğunu düşünebilirsiniz. Bizde vatandaşlarımıza bu tır sayesinde öncesinde verdiğimiz bu bilgiler sırasında deprem sırasında doğru davranış şekli olan çök kapan tutun pozisyonunu gösteriyoruz onlara ve bunun önemini anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Çiftçi, isteyenlerin girebildiği simülasyon eğitiminin saat 11:00'de başladığını ve 17:00'ye kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Simülasyona giren vatandaşlar ise öncesinde ve eğitim esnasında ürperdiklerini belirtirken eğitim sonrasında ise uygulama için teşekkür etti.

