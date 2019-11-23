Mahallelinin yol çağrısı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Karapınar Mahallesi sakinleri bozuk olan yollarının yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahalle iken içerisinde bulunan tren istasyon durağı nedeniyle 30 Mayıs 1933 yılında Akçadağ ilçesine bağlanan Karapınar Mahallesi sakinleri yıllardır hizmet alamadıklarını ileri sürerek onlarca öğrencinin Doğanşehir ilçesi'nde eğitim öğretim gördüğünü, yolların bozuk olması nediyle öğrenci servilerinin mahallelerine gelmemesi nedeniyle öğrencileri kendi özel araçları ile okula götürdüklerini belirterek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bozuk olan yolların yapımı için destek istedi. Mahalle Muhtarı Mehmet Özdağlar yıllardır Mahallelerine iş makinesinin girmediğini kaydederek,"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 1928 yılında Mahallemize yapılan tren istasyonu durağı nediyle mahallemiz 30 Mayıs 1933 yılında Akçadağ'a bağlanmıştır.Mahallemiz Akçadağ'a bağlandıktan sonra hiç bir iş makinesi mahallemize girmemiştir.Yol ve altyapı eksiklikleri nediyle mahalle sakinlerinden şikayet almaktayım.Öğrencilerimiz kendi ilçeleri yerine Doğanşehir'e gidiyor.Yetkililerden bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu

MALATYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

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