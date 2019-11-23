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Başkan Güder, gençlerle bir araya geldi

İHA

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Genç Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) ve Malatya Konfederasyonu (MAKON) Gençlik Kolları Başkanı Aykut Salih Arıkbuğa ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Başkan Güder, gençlerle bir araya geldi

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Genç Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) ve Malatya Konfederasyonu (MAKON) Gençlik Kolları Başkanı Aykut Salih Arıkbuğa ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Başkan Güder, gençleri kabul programında yaptığı konuşmada, gençliğin önemine dikkat çekerek, gençlere destek verilmesi gerektiğini belirtti. Ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu vurgulayan Başkan Güder, gençler için önemli projelerinin olduğunun altını çizdi. Güder, “Gençlik bizim için oldukça önemlidir. Bugünü idare edenler dünün gençleriydi, yarını idare edecek olanlar da bugünün gençleri olacak. Dünyanın düzeni bu şekilde devam edecektir. Bundan dolayı da bir millet, topluluk, geleceğini teminat altına almak istiyorsa eğer öncelikle gençliğine sahip çıkmalıdır. Biz, Battalgazi Belediyesi olarak bu bilinç ile hareket ediyoruz. Özellikle çalışmalarımız sırasında gezerken şunu ifade etmiştik. Gençlik üzerinde çok ciddi bir efor sarf etmemiz gerekir. Göreve gelir gelmez de Gençlik Eğitimleri Merkezi adı altında bazı yerleri kazandırma adına çalışmalarımıza başladık. Bizim Hanımınçifliği Mahallesi’nde eski belediye binasının olduğu binanın Gençlik Eğitim Merkezine dönüştürülmesi gerekiyor ve bunun çalışmalarını başlattık. Gençliğin istifadesine sunacağız. Yine Millet Kıraathanemizde de gençlerimizi buluşturuyoruz. Gençlerimizin vakit geçirebilmeleri ve kaynaşmalarını sağlarken, bunun yanı sıra onlara ders çalışma ortamları da oluşturuyoruz. Orduzu Mahallemizde de depreme dayanıksız bir binamız var. Orayı da kısa sürede yıkacağız ve çok güzel bir Gençlik Eğitim Merkezi’ni Battalgazi’mize kazandıracağız. Gençliğimiz için yapılan hiçbir çalışma bugüne kadar boşa gitmemiştir, hiçbir zaman gitmez de” şeklinde konuştu. Gençlere destek vermek gerektiğinin altını çizen Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak Gençliğin emrine amade olduklarını söyledi. Başkan Güder, “Türkiye yıllardan beri sürekli terör örgütleriyle mücadele halinde. Bizler şuanda rahat bir şekilde oturabiliyorsak eğer buda gençlerimizin vatan için canını seve seve veriyor olmasından kaynaklanıyor. Onun için gençliğe verilen yatırımın maddi olarak karşılığı kısa süre elde edilmeyebilir ama uzun süreye baktığımızda ülkenin teminatı gençlerdir, ülkenin geleceği gençlerdir. Şuan ülke ayakta durabiliyorsa buda gençlerin sayesindedir. Gençliğinde tabi ki bilgi ile donanması lazım. Belki bugüne kadar ülke koşulların gereği gençlerimiz kendilerini yeterince gösterememiş olabilir ama bizler gençlerimizin önünü açmamız lazım. Gençlik ve Spor Bakanımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız geçen günlerde Malatya’ya gelmişti. Kendileriyle de gençler ile ilgi sohbetlerimiz olmuştu. Onları özellikle bilimle ve bilişimle buluşturma anlamında ciddi gayretleri olduğunu ifade ettiler. Bizlerde gençliğin ağabeyleri olarak tecrübelerimizi sizin bilgilerinizle birleştireceğiz. Bilgi tecrübe ile birleşince daha kökleşmiş bir yapı oluşmuş oluyor. İstanbul’daki Malatyalılar olarak buraya gelip, gençlerimizin sorunlarıyla ilgilenmeniz güzel bir şey. Aidiyet olgusunun olması hakikaten memnuniyet vericidir. Böyle genç yaşta buraya gelerek böyle bir duyarlılığı göstermeniz bizleri mutlu etmiştir. Çalışmalarınız da kolaylıklar diliyoruz. Biz, Belediye olarak ta gerek İstanbul gençliği için gerek Türkiye gençliği için gerekse Malatya gençliği için elimizden ne geliyorsa yapacağız ve gençliğimizin emrine amadeyiz” dedi. Genç MASTÖB ve Malatya Konfederasyonu (MAKON) Gençlik Kolları Başkanı Aykut Salih Arıkbuğa, gençlere her zaman destek veren Başkan Güder’e teşekkür etti. Malatya gençliği için neler yapılabileceği noktasında Malatya’ya geldiklerini belirten Arıkbuğa, ”Sosyal ve Kültürel anlamda ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile Gençlerimizle birlikte salon programlarımızı düzenleyerek bire bir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda Belediye Başkanlarımızı da ziyaret etmek istedik. Malatya’daki geçlerle ilgili neler yapılabilir öğrenmek istedik. Bunu da birinci ağızdan Belediye başkanlarımızdan duymak istedik" diye konuştu.

MALATYA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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