Milletvekili Fendoğlu, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özellik, malzemesinin ve meyvesinin insan olmasıdır” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü nedeniyle açıklama yapan Fendoğlu, “Öğretmenler, yapıcı ve meydana getirici, özverili, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu kişilerdir. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özellik, malzemesinin ve meyvesinin insan olmasıdır. insanın insan olma vasfını ön plana çıkaran şey ise eğitim ve kültürdür. Dolayısıyla öğretmenler ömür boyu öğrenen ve öğreten olmak gibi bir ayrıcalığa sahiptir. Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir" ifadelerini kullandı. Türk milletinin yaşaması, güçlü ve kudretli hale gelmesi öğretmenlerimizin çaba ve çalışmalarıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Aydınlığın simgesi, toplumun yol göstericisi öğretmenlerimizin bu özel gününde, İnsan yetiştirmek gibi kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra eden tüm öğretmenlerimizi kutluyor, hayatları boyunca yetiştirdikleri ve yetiştirecekleri tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. İrfanı ve vicdanı hür milli ve evrensel değerlere vakıf nesiller yetiştirmek gibi ulvi ve idealist bir görev ifa eden; görev başındayken şehit düşmüş ve bir nedenle Hakk’a yürümüş olan bütün öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, esenlik temenni ediyor, bütün Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü içtenlikle kutluyorum. Bu vesileyle tam 49 yıl önce, yani 23 Kasım 1970 tarihinde, Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda bir öğretmen adayı iken şehit edilen Zileli Şehit Ertuğrul Dursun Önkuzu’yla birlikte tüm vatan ve dava şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

MALATYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

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