Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza,MalatyaKayseri karayolu Elemendik mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Şükrü E. idaresindeki 44 FD 802 plakalı otomobil ile Recep Ö. yönetimindeki 44 T 0181 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.Kaza da araç sürücüleri ile birlikte ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

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