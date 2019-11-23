Fenerbahçe'ye Malatya’da coşkulu karşılama

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Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 18.00'de Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu'na destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Futbolcuların havalimanından görüntüleri

Taraftarların sevgi gösterileri

Futbolculardan detaylar

Meşale yakanlar

Genel ve detay görüntüler



MALATYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:17

YATSI 18:37

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