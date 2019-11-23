Malatya'da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu

Malatya'da 21 yaşındaki genç tartışığı öz annesini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.



Olay, Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi G.Ö. (42) ile henüz bilenmeyen bir nedenden ötürü tartışan F.Ö. (21) pompalı tüfekle annesi G.Ö.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda sağ bacağına çok sayıda saçma isabet eden G.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı kadın burada jandarma ekiplerine verdiği ilk ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini ileri sürse de oğlu F.Ö. ile eşi C.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

MALATYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:17

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.