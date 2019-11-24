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24 Kasım Öğretmenler Günü Malatya’da kutlandı

İHA

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Malatya'da kutlama programı düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Malatya’da kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Malatya’da kutlama programı düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program daha sonra Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda devam etti. Programa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İlçe Milli Eğitim müdürleri, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul idarecileri, bazı STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten şiir ve konuşmaların ardından söz alan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal’in Başöğretmenliğinin kabul tarihi olan 24 Kasım gününün 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatarak, “Bugün kadim bir mesleği icra eden değerli öğretmenlerimizin emeklerine karşılık unutulmadıklarını gösteren bir gündür. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en değerli ve köklü mesleği olmaya devam etmektedir. Yarının umudu, bugünümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı daha ileriye taşıma görevi bizim omuzlarımızdadır. Bundandır ki öğretmenlik mesleği maddiyatla veya başka bir şeyle kıyaslanamayacak kadar yüce bir meslektir. Dünyadaki en saygın mesleği icra eden meslektaşlarım; Gününüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.
Öğretmenliğin insanlığın beşiğini sallayan bir meslek olduğunu dile getiren Tatlı, "Tarih, kadim değerlerle doludur, ilham kaynağını bu nadide değerlerden alan öğretmenlik, bugünü ve geleceği aynı hassasiyet ve özenle icra eden bir özelliğe sahiptir. Öğretmen, hayatı anlamamızı ve anlamlandırmamız konusunda bizlere rehberlik eder. İçten gelen bu rehberlik artık tüm hayatımıza dokunur. Hepimizin hayatında bir ön sözdür ve kendi hayatımızı gözlerimizin önünden geçirdiğimizde, ilk sayfalarım ona ayıracağımız bir güncedir. Öğretmenlik mesleği, 21. Yüzyılda dönüşüm geçiren ve geçirecek olan tüm süreçlere rağmen dair önemini koruyacaktır. Bu yüzyılın ilk çeyreğinde bilgi artık dolaşımda olacaktır ve bilginin yorumlanması, yeniden üretilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular öne çıkacaktır. Öğretmen artık bilgi veren kişi olmaktan çıkacak, bu yeni alanlarda kurucu bir özne olma işlevini üstlenecektir. İnsani değerlerle teknolojiyi uzlaştırmak adına öğretmen bu çağın da en büyük değeri ve yorumlayıcısı olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.
Programda daha sonra söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş’ta bugün birçok insanın sahip olduğu mesleği ve elde ettiği başarıları öğretmenlerine borçlu olduğunu dile getirerek, “Bizleri yetiştirerek bugünlere gelmemizde büyük emeği olan öğretmenlerimize şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İnsan iki unsurla vücut bulur. Akıl ve ruh. Akıl öğrenmekle, ilim tahsil etmekle gelişir. ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu, ’ Hikmeti İlahisi ilim öğrenmenin bu kutsiyetine işaret etmektedir. Ancak, sadece bilmek yetmez, tahsil ettiğimiz bilginin anlam kazanması için o bilgiyi vicdan süzgecinden geçirerek hak ve hakikat doğrultusunda amele dönüştürmek gerekir. Hayat üzerine öğrendiğimiz bilgiler böylece irfana dönüşür ve insanlığın hayrına hizmet eder. Akıl ve vicdanı şekillendirme uğraşısı olan eğitim insanı inşa etme sürecidir. İnsanlarını güzel ve başarılı bir şekilde yetiştiren toplumlar geleceklerini de sağlıklı bir şekilde inşa etmiş olurlar” dedi.
Öğretmenlerin temel amacı nitelikli insan yetiştirmek olan eğitim sisteminin omurgası olduğunu ifade eden Baruş, “Bu anlamda öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri sırasında iyi yetiştirilmeleri ve aldıkları eğitim çerçevesinde yeniliklere uygun çalışmalar yaparak kendi kapasitelerini yükseltmeleri, ifa ettikleri hayati görev bakımından son derece ehemmiyet arz etmektedir. Bir milletin güçlü ve müreffeh bir geleceği teminat altına alması yolunda en büyük görev öğretmenlere düşmektedir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından aday öğretmenlerin yemin törenine geçildi. Program emekli öğretmenlere plaket verilmesi ile son buldu.

MALATYA

24 Kasım 2019 Pazar

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