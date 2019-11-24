Malatya'da kartpostallık görüntüler

Malatya’da sonbahar ayları nedeniyle sararan ve yaprak dökmeye başlayan ağaçlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Malatya’da sonbahar mevsimi tüm güzelliklerini ortaya çıkardı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey ve Konak Mahallerinde tüm renklerin hakim olması ile oluşan renk cümbüşü görenleri kendine hayran bırakıyor. Ortaya çıkan manzara ilçenin güzelliğine güzellik katarken, fotoğraf tutkunları da en güzel kareyi yakalamak için ağaçlık alanlara koştu.

Gazeteci ve fotoğraf tutkunu Alişan Hayırlı’da, Gündüzbey’in sonbahar güzelliğini fotoğraflayanlardan biri. Doğa tutkunu olan Hayırlı, sonbaharda Malatya’nın ortaya çıkan güzelliğini arkadaşları ile fotoğrafladıklarını söyleyerek özellikle Yeşilyurt’tun sonbaharda fotoğraf tutkunlarının bir açık hava stüdyosu haline geldiğini ifade etti.

MALATYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:44

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