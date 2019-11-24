TÜGVA Malatya Temsilciği tarafından düzenlenen etkinlik ile öğrenciler sabah namazında buluştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya temsilciği tarafından düzenlenen programda öğrencileri Battalgazi Ulu Camii’nde sabah namazında bir araya geldiler. Namazın ardından Silahtar Mustafa Paşa Kervansaraya geçen öğrenciler burada kahvaltı programına katıldılar.

İl Temsilcisi Mesut Demir, burada yaptığı konuşmada, “2 haftada bir yaptığımız lise ve üniversite gençliğine yönelik program kapsamında bugünde sabahın nurunda gençlerimizle buluştuk” dedi.

Kahvaltının ardından yapılan dua ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla program son buldu.

MALATYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:44

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