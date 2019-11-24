Sonbaharda incir ve armut ağacı meyve verdi

Malatya'da kışa girilirken incir ve armut ağacının meyve vermesi görenleri şaşkına çeviriyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet örnek ve kırlangıç Mahalleleri ile Doğanşehir ilçesine bağlı Polatdere Mahallesinde bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile meyve ağaçları meyve vermeye başladı.

Kış ayına girileceği bu günlerde incir ve armut ağaçlarının meyve vermeye başlaması vatandaşların ilgi odağı oldu. Aynı zamanda Malatya’da oluşan bu mevsim değişikliklerinin kayısıyı nasıl etkileyeceği ise de şimdiden merak konusu oldu.

MALATYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:44

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