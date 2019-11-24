Yeşilyurt Belediyespor sahasında 4-2'lik skorla kazandı

TFF 3.Lig 3.Grup’un 14.haftasında sahasında Batman Petrolspor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibini 42 mağlup etti.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan müsabakada 21 geriye düşen Malatya ekibi ikinci yarının sonlarına doğru bulduğu gollerle 3 puana uzandı.

Ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmaya kalede Emrah Tuncel, İbrahim Tokay, Deniz Işık, Selim Dağ, Sefa Korkmaz, Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Ali Kemal Başaran, Vedat Erçin ve Erhan Gözetlik on biriyle başladı.

Oldukça hızlı başlayan oyunda Alpay Aldemir'in 9.dakikadaki golüyle 10 öne geçen Malatya temsilcisi, üstünlüğünü 14 dakika koruyabildi. Konuk takım Batman Petrolspor 23. dakikada Sebahattin Usta'nın kaydettiği golle 11'lik beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 11'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk takım 49. dakikada Ali Kemal Özkan ile üstünlük golünü bularak skoru 21'e taşıdı.

Ancak oyunu bırakmayan ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor 67. dakikada Sefa Korkmaz ile skoru 22'ye getirdi.

Yeşilyurt Belediyespor etkili oyununu sürdürerek 77.dakikada bu kez Ali Kemal Başaran ile golü buldu ve skoru 32 yaptı.

Turuncu yeşilli takım dakikalar 84'ü gösterirken Vedat Erçin'in penaltıdan kaydettiği golle skoru tayin etti ve müsabaka 42 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

MALATYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:44

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