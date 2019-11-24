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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar’ın yerden pasında ceza sahası içinde Tolga’nın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Hasan Ali’nin şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fabien Farnolle topa hakim oldu.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Robin xx, Mustafa xx, Chebake xx, Sakıb xx, Acquah xx, Gökhan xx (Fofana dk. 82 ?), Guilherme xxx (Donald dk. 78 x), Bifouma xx (Ahmed 90+4 ?), Jahovic xx
Yedekler: Ufuk, Erkan, Yiğithan, Özer, Murat, Chalali
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Zanka x, Serdar xx, Hasan Ali xx, Gustavo xx, Emre xx (Tolgay dk. 90+1 ?), Moses xx, Tolga x (Jailson dk. 85 ?), Ozan xx, Alper x (Rodrigues dk. 71 x)
Yedekler: Harun, Sadık, Murat, Rami, Ferdi, Zajc, Deniz
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kartlar: Chebake, Mina (Yeni Malatyaspor), Hasan Ali Kaldırım, Alper, Dirar, Rodrigues (Fenerbahçe)

MALATYA

24 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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