BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 12'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde şampiyonluk yarışının düşük bir puan barajıyla devam ettiğini kaydederek, "Biz de özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yanal, "Zor bir maçtı ama kazanamadığımız hiçbir maç bizim için 'başarılı oldu' diyemem. Mevcut şatları düşünecek olursak bir dönem sağ bek-sol bek, bir dönem sağ açık-sol açık şimdi santrfor... Tabii bu yolda eksikler olacak ama biz sahaya çıktığımızda bu eksikleri telafi edecek bir takım olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yanal, yüzde 60 topa hakimiyetle oynadıklarını kaydederek, BtcTurk Yeni Malatyaspor kalesine 20'ye yakın şut attıklarını, bunun da Fenerbahçe ortalamasına yakın bir oyun olduğunu belirtti. Oyunlarını golle süslemeleri gerektiğini ifade eden Yanal, "Oyuncuların sahadaki performansları, rakibe karşı olan tutumu bize yakın olan oyunu çevirmek üzereydik. Bu oyunun bizim lehimize dönmesi için fırsat da yakaladık. Son dakikada bu olsaydı daha farklı olabilirdi" diye konuştu.

Ligde 8 takımın çok yakın puanlarla devam ettiklerine dikkat çeken Yanal, şunları söyledi: "İlginç bir lig yaşıyoruz. 3'te birlik bir bölümü bitirdik. Oldukça düşük bir puan barajıyla gidiyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum. Biz de özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz."

Yanal, bir gazetecinin 'Garry Rodrigues oyuna girdikten sonra Fenerbahçe daha etkili oldu. Rodrigues'i oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz' sorusuna, "Her oyunun bir planı var. Bugünkü planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum" yanıtını verdi.

Bir başka gazetecinin 'Fenerbahçe 1 puan mı kazandı, yoksa 3 puan mı kaybetti' sorusuna Yanal, "Fenerbahçe galibiyetle mutlu olur. Galibiyet bizim tek sloganımızdır. Biz galip gelmek için sahaya çıkarız" cevabını verdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Murat Şahin, maçtan önce 3 puanı almak isteyen taraf olduklarını ancak oyunun gidişatının kendilerine bunu getirmediğini söyledi. Teknik direktör Sergen Yalçın´ın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan Murat Şahin, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, karşılaşmaya galibiyet için çıktıklarını kaydederek, "Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir" dedi.

Şahin, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oyunun ilk yarısı istediğimiz gibiydi ama ikinci yarı tam istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda da Fenerbahçe'ye birkaç tehlikeli pozisyon verdik. Maçın geneline bakıldığında iki taraf da gol bulabileceği pozisyonlar yakaladı ama sonuçla berabere bitti. Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir. Maç öncesinde daha fazla şey yapmak isteyip 3 puan almak isteyen taraf bizdik ama oyunun gidişatı bize bunu getirmedi. Karşılığında da bir puanla ayrılmış olduk. Şimdi de önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız."

Murat Şahin, bir gazetecinin karşılaşmada hakemin yönetimine ilişkin sorusuna, "En büyük sıkıntı pozisyonları aynı şekilde değerlendirmiyorlar. Maç içerisinde kaleciye verilen faulün aynısını bizim futbolcumuza vermiyor. Bu da itirazlara yol açıyor. Bizce de pozisyon gol değil. Sonuçta bu hakemlerle oynayacağız, bundan sonra da oynayacağız. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyoruz ama bence pozisyonları biraz daha artık bizler nasıl kendimizi geliştiriyorsak onların da biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük takımlarla oynarken yanlı demeyelim de onlara karşı biraz daha toleranslı oluyorlar. Art niyetli değiller ama daha dikkatli olmaları gerektiği de başka bir kesin taraf" şeklinde cevap verdi.

