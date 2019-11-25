Projelerini Bakan Selçuk’a sundu

Malatyalı öğretmen Yelda Polat, projelerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sundu.

Mercan Koleji’nin bir ilke imza attığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye geneli Özel Eğitim Kurumlarından sadece 7 ilden 7 öğretmenin davet ettiği etkinliğe, Malatya’dan sadece Mercan Koleji öğretmeni Yelda Polat davet edildi. Etkinliğe giderek Mercan Kolejinde gerçekleştirdiği projelerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sunan Yelda Polat, Malatya ilini temsilen projesini sunmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti. Üzerinde çalıştığı farklı projelerinin de olduğunu ifade eden Polat, en kısa sürede onları da bakanlığa sunacağını söyledi.

Polat, projesini geliştirme aşamasında kendisinden desteklerini esirgemeyen Mercan Koleji yönetim kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan’a ise teşekkürlerini iletti.

MALATYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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