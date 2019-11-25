Malatya’nın Yazıhan ilçesinde, başarılı öğretmenler ödüllendirildi.

Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında , Yazıhan İlçe öğretmenlerinden bir grup, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’yı makamında ziyareti ettiler. Ziyarette, öğretmenlere başarı belgeleri ile fidan bağış belgeleri Kaymakam Büyüknalçacı tarafından öğretmenlere verildi. Sodes toplantı salonundaki kutlamalarda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Taylan yaptı. Kutlamalar kapsamında Fethiye İlkOrtaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan sine vizyon gösterisi, öğretmen ve öğrencileri tarafından şiirlerin okunması, öğrencilerin hazırlamış olduğu oratoryo gösterileri gerçekleştirildi. Kutlamalarda müzik dinletisinin ardından ise öğrenciler arasında düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi.

Kutlamalar aday öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

MALATYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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