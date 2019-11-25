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İnönü Üniversitesi’nde , sergi, konser ve konferans düzenlendi

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü''düzenlen etkinliklerle kutlandı.

İnönü Üniversitesi’nde , sergi, konser ve konferans düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü’’düzenlen etkinliklerle kutlandı.
Eğitim Fakültesi ve Türkçe Topluluğu tarafından Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı sergi açılışla başladı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Öğretmenliği Programı öğretim görevlilerinin hazırladığı karma resim heykel sergisi ilgi gördü. Düzenlenen kutlama programına, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Niyazi Özer, Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanları, akademik personel ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, öğretmenlik mesleği üzerinde durarak, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Erdem, “Öğretmen yetiştirme durumu yıllarca tartışılmış bir konudur. 1997 yılında eğitim fakülteleri yeniden yapılandırıldı. Özellikle ilkokul ve ortaokula öğretmen yetiştiren kurumlar haline dönüştürüldü. Burada Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bir tercihi oldu. Eğitim fakültelerinin programları YÖK tarafından belirlenmiş oldu. İki yıl önce yine YÖK tarafından bir planlama yapıldı. Bu programlarda, bazı bölüm isimleri birleştirildi, ana bilim dalları bölüm haline getirildi. Ama aslında birbirinden bağımsız unsurların bir bölüm gibi telakki edilmesinin, YÖK nazarında değerlendirilmesi gerekir. Ortak programlar oluşturulurken, son 2 yılda yapılan programlarda öğretmenliğin temel niteliklerinden biri olan öğretmenlik uygulamalarının ve özel öğretim yöntemleri gibi, bazen de kendi iç bünyelerindeki uygulama derslerinin azaltılması, bu programın eksik yanlarından biridir" dedi. Eğitim fakültelerinde hala mevcut olan formasyon eğitiminin sorunlarından bahseden İlhan Erdem, bu konuyla ilgili iyileştirmelerin yapılması gerektiğini savundu
Rektör Ahmet Kızılay ise, eğitimin temeli olan öğretmenlik mesleğine gereken desteği her zaman vereceğini ifade ederek, “Çok önemli bir alanla uğraşıyoruz. Eğitim, toplumumuzun geleceği, her şeyimiz. Bunda da en önemli aktör öğretmendir" şeklinde konuştu. Çok büyük bir eğitim ordusuna sahip olduklarına dikkat çeken Rektör Kızılay, “ Çok büyük bir eğitim camiası, eğitim alanlar ve verenler grubumuz var. Dolayısıyla her yıl 24 Kasım'da da, yeniden bir daha kendimize bakıp onları takdir etmemiz gerekir. Eğitim fakültesini çok önemsiyorum, onun için sizlerin çalışmalarını çok önemli buluyorum. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz, her fakülte çok önemli ama eğitim fakültesi ülkenin geleceği açısından en önemli fakültelerin başında sayılan bir fakülte. Onun için sizden bu konuda ufuk açıcı, güçlü bilgi ve çalışmalara ihtiyacımız var. Türkiye’nin tüm fakültelerindeki hocalarından, ülkemiz için çalışma yapmanıza, bunları paylaşmanıza, bunlar üzerinde durmanıza, burada çoğalmanıza ve ortak bazı düşüncelerde birleşmenize ihtiyaç var. Amacımız, geleceğe yönelik çok güçlü bir eğitimle donatılmış nesiller yetiştirmek. Kaygımız bundan kaynaklanıyor, bunu yapacağımıza da inanıyorum çünkü kaygı duyuyoruz, kaygı duyuyorsak çare bulmaya yöneliyoruz, bunu da yapacağız" diye konuştu.
Konuşmaların sonunda İnönü Üniversitesi Çok Sesli Korosunun düzenlemiş olduğu müzik dinletisiyle devam eden program, Prof. Dr. Aytaç Açıkalın’ın “Bir Gün Öğretmen Olmak” konulu konferansıyla sona erdi.

MALATYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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