Küçük trafik dedektifleri

Malatya Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığınca Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilk ve orta okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından Yeşilyurt İlçesinde verilen trafik eğitimi, öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlendi. Öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir sunum yapan Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, "Trafik Dedektifleri Projesinin trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamaktır" dedi. Eğitim kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Eğitim öğretim yılı içerisinde projenin doğrudan hedef kitlesi olan 317 yaş grubunda yer alan çocuklara yönelik bilgilendirme seminerleri devam edileceği kaydedildi.

MALATYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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