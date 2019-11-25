Yeşilyurt mahalle muhtarlarından Başkanı Özcan’a plaket

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşilyurt mahalle muhtarlarından Başkanı Özcan’a plaket

İHA

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ve yönetimi, Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret etti.

Yeşilyurt mahalle muhtarlarından Başkanı Özcan’a plaket

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ve yönetimi, Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan MTB Başkanı Özcan, "Bizler Sivil Toplum Örgütleri olarak kendi asli vazifelerimizin dışında bu şehre ve topluma karşı sosyal sorumluluklarımız da var . Biz özellikle ramazan ayında gıda yardımı ile beraber eğitime destek vermek amaçlı sosyal projeler yapıyoruz. İhtiyaç sahibi olan insanlarımızı o mahallede bulunan her türlü bilgi ve belgeye sahip olan muhtarlarımızdır. Vatandaşlara ulaşabilmemizin ilk eli muhtarlarımızdır. Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı ve yönetimi çok güzel işlere imza atıyorlar. Kendilerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
Ziyarette konuşan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ise, "Borsa başkanımız Ramazan beyin sık sık muhtarlarla görüşmesi mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi aynı zamanda Yeşilyurt mahallemizde bir okulun tadilatını üstlendikleri için şahsım ve muhtarlar adına teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.
Daha sonra Yeşilyurt Muhtarlar Derneği tarafından Başkan Özcan’a plaket verildi.

MALATYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenler için konser
YEREL HABERLER Öğretmenler için konser
Aslan :”Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir “
YEREL HABERLER Aslan :”Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ...
Darende’ de Öğretmenler Günü programı düzenlendi
YEREL HABERLER Darende’ de Öğretmenler Günü programı düzenlendi
Yeni Malatyaspor yönetimi Başkan Gürkan’ı ziyaret etti Başkan Gürkan: “ Futbol Köyü Projesi önemli bir proje”
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor yönetimi Başkan Gürkan’ı ziyaret ...
Başkan Tuncer, şiddetsiz toplum istedi
YEREL HABERLER Başkan Tuncer, şiddetsiz toplum istedi
Küçük trafik dedektifleri
YEREL HABERLER Küçük trafik dedektifleri
Fenerbahçe yöneticileri, tarihi yerleri gezdi
YEREL HABERLER Fenerbahçe yöneticileri, tarihi yerleri gezdi
Malatyalı 2 sporcu öğrenci başarılı döndü
YEREL HABERLER Malatyalı 2 sporcu öğrenci başarılı döndü
25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü AK Partili kadınlar turuncu çizgimizi çektik
YEREL HABERLER 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası ...
İnönü Üniversitesi’nde , sergi, konser ve konferans düzenlendi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde , sergi, konser ve konferans ...
Öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti
YEREL HABERLER Öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti
Başarılı öğretmenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı öğretmenler ödüllendirildi
Amatör maçta ayağı kırılan futbolcuyu mutlu eden ziyaret
YEREL HABERLER Amatör maçta ayağı kırılan futbolcuyu mutlu eden ...
Satranç turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Satranç turnuvası düzenlendi
“Bu Kış Çocuklar Üşümesin” projesi başlatıldı
YEREL HABERLER “Bu Kış Çocuklar Üşümesin” projesi başlatıldı
Sanatçı Emre Aydın hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Sanatçı Emre Aydın hayranlarıyla buluştu
Projelerini Bakan Selçuk’a sundu
YEREL HABERLER Projelerini Bakan Selçuk’a sundu
Yeşilyurt Belediyespor'da 3 puan sevinci Yılmaz: "Örneklik teşkil eden bir 90 dakikaydı"
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'da 3 puan sevinci Yılmaz: ...
Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması Hakkı Çelikel: "Golün iptaline hiçbir anlam veremedik"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması Hakkı ...
2. Ordu Komutanlığı önünde şüpheli valiz alarmı
YEREL HABERLER 2. Ordu Komutanlığı önünde şüpheli valiz alarmı
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ...
Murat Şahin: "Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir"
YEREL HABERLER Murat Şahin: "Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan ...
Ersun Yanal: "İlginç bir lig yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "İlginç bir lig yaşıyoruz"
MTÜ'de eski bakan Emiroğlu için vefa günü
YEREL HABERLER MTÜ'de eski bakan Emiroğlu için vefa günü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X