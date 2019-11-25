Yeşilyurt mahalle muhtarlarından Başkanı Özcan’a plaket

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ve yönetimi, Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MTB Başkanı Özcan, "Bizler Sivil Toplum Örgütleri olarak kendi asli vazifelerimizin dışında bu şehre ve topluma karşı sosyal sorumluluklarımız da var . Biz özellikle ramazan ayında gıda yardımı ile beraber eğitime destek vermek amaçlı sosyal projeler yapıyoruz. İhtiyaç sahibi olan insanlarımızı o mahallede bulunan her türlü bilgi ve belgeye sahip olan muhtarlarımızdır. Vatandaşlara ulaşabilmemizin ilk eli muhtarlarımızdır. Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı ve yönetimi çok güzel işlere imza atıyorlar. Kendilerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ise, "Borsa başkanımız Ramazan beyin sık sık muhtarlarla görüşmesi mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi aynı zamanda Yeşilyurt mahallemizde bir okulun tadilatını üstlendikleri için şahsım ve muhtarlar adına teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Daha sonra Yeşilyurt Muhtarlar Derneği tarafından Başkan Özcan’a plaket verildi.

MALATYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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