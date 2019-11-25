Kablo hırsızları yakalandı

Malatya’da, bir iş yerinden kablo çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili 2 kişi yakalandı. İş yerinden 4 5 bin TL civarında bakır kablo çalındı. Olayın şüphelilerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen şüpheli T.Y. ve S.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca çalınan malları satın alan İ.K isimli şahsa da suç eşyası satın almaktan adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

MALATYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.