Malatya'da geçtiğimiz yıl ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili davada 4 sanığa 12 ile 23 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında MalatyaElazığ yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yakıt deposuna saklanmış 30 paket halinde 28 kilo 60 gram patlayıcı ile 2 alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ve 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti. Patlayıcıların çok kuvvetli askeri mühimmat sınıfında yer alan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenirken, şüphelinin ifadesi doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da ise 24 kilo 354 gram patlayıcı daha toprağa gömülü halde bulunmuştu. Bomba yüklü araçla ilgili 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada bugün karar duruşması yapıldı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar Ali Rıza Üzel, Zeyyat Ağaoğlu, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'un hazır bulunması ile başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Tutuklu sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel'e "terör örgütü üyeliği" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el

değiştirmesi" suçlarından 23 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Zeyyat Ağaoğlu'na "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 18 yıl, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'a ise "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden'in ise beraatına hükmetti.

MALATYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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