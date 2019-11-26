Emniyet Müdürü Dağdeviren’e destek

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren’in kentin huzuru ve güvenliği için hayata geçirdiği yeni uygulamalara tam destek verdiklerini söyledi.

Göreve geldikten sonra emniyette yeni yapılanmaya giden Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, özellikle suçun önceden önlenmesi adına emniyet içinde oluşturduğu yeni ekipler uygulaması her kesimden destek görüyor. Dernek binasında konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Geçen, göreve yeni başlayan Emniyet Müdürü Dağdeviren’in başarılı işlere imza atmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek “Bu timleri oluşturan Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bizler emniyetimizin çalışmalara her zaman tam destek veriyoruz. Bu kapsamda Ercan Dağdeviren gibi yiğit ve vatan sevdalısı bir müdürümüzün Malatya’da olması bizler için bir şanstır" şeklinde konuştu.

MALATYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:16

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.