Malatya'da zincirleme kaza: 23 yaralı

MALATYA'da, iki servis minibüsü ile otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 23 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen işçi servisi yapan 2 minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kapanan yol ise araçların kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.



MALATYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:46

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