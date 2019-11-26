MALATYA'da, trafik kazasında yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen C.A.'nın (63) organları, 3 hastaya nakledildi.

Malatya'da 14 Kasım günü geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan C.A. adlı erkeğin, tedaviye alındığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, C.A.'nın organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi ile görüşülerek, uygun hastalar belirlendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Harran Üniversitesi'nden gelen ekip tarafından yapılan ameliyatla organlar, alındı. C.A.'nın 2 böbreği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, karaciğeri ise Harran Üniversitesi'ne gönderildi. Organlar, nakil bekleyen hastalara nakledildi.



MALATYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:46

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