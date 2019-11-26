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Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi

İHA

Malatya Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Şiirlerle Öğretmenim' adlı şiir yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi

Malatya Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Şiirlerle Öğretmenim’ adlı şiir yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.
Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen ‘Şiirlerle Öğretmenim’ adlı şiir yarışması, ilgi gördü. Çocukların okuduğu şiirler katılımcılardan alkış aldı. Şehit öğretmenler için okunan şiir salonda duygusal anlar yaşattı. Yarışmada öğrencilerin, öğretmenleri için yazdıkları şiirler, jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, “Öğrencilerimiz çok güzel hazırlandılar. Emeklerine, yüreklerine, ağızlarına sağlık. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Şehadete ulaşan öğretmenlerimizi de saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Sözlerine tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öğretmenler gününüzü en içten dileklerle kutluyorum. Nice 24 Kasım’a aileniz ve sevdiklerinizle ulaşmanızı temenni ediyorum. İslam’ın ilk emri ‘oku’. İlk muhatap olduğumuz kelime. Yüce Allah bizi muhatap alarak bize emrediyor. Bilgi sahibi olmak, bilgi ile donanmak ve bunu tecrübeye dönüştürmek sizlerin emekleri sayesinde olacaktır. Bir ülkenin geleceği iki ordunun elindedir. Bunlardan biri askeri ordu, diğeri ise öğretmen ordusudur. Öğretmenlerimiz görevlerini ifa ettiklerinde bir medeniyeti bir kültüre inşa etmiş olacaktır. Bugün belli makamlarda, belli konumlarda olan insanlar hep öğretmenlerin eseridir. İşte bu eseri daim kılmak, bu eserin devamlılığını oluşturmak sizlerin elinde” şeklinde konuştu. Gençliğe sahip çıkma adına Battalgazi Belediyesi olarak önemli çalışmalar içinde olduklarını hatırlatan Başkan Güder, “Bizler yerel yöneticiler olarak eğitimi önemsiyoruz. Seçim çalışmalarımızda da şunu ifade etmiştik; Bizim birinci önceliğimiz özellikle sokaklarda olan ve istediğini elde edemeyen gençliğe sahip çıkmak. Bununla alakalı olarak iki tane belediye binamızı gençlik eğitim ve etüt merkezine dönüştürmek oldu. Bu çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız. İki mekanı gençlerimizin hizmetine sunacağız. Sizlerin de desteği ile gençlerimize sahip çıkacağız. Gençliği özendirme adına elimizden gele gayreti gösteriyoruz. Sizlerle beraber İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde şiir okuma yarışması yapıldı. İnşallah burada dereceye giren öğrencilerimize hediye takdim edeceğiz. Sponsorluğunu üstlendik. Amacımız, neslimizin ihyası ve inşası. İnşallah sizler de ihya ve inşayı başlattığınız gibi de sürdüreceksiniz. Üstlendiğiniz bu ulvi görevden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Şiir okuma yarışmasında birinciler lise dalında Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Yetkin, Ortaokul dalında Öğretmenler Ortaokulu öğrencilerinden Beril Yıldırım, İlkokul dalında 30 Ağustos İlkokulu öğrencilerinden Tuanna Gül oldu. Yarışmada ikinciler ise Cumhuriyet Lisesinden Recep Sevinç Tekin, 91000 Dev Öğrenci Ortaokulundan Aleyna Medine Kubat, Hayriye Başdemir İlkokulundan Asya Kalalı oldu. Üçüncüler de; Malatya Lisesinden Sümeyye Yeşilyurt, Şehit Zekeriya Bitmez İmam hatip Ortaokulundan İmran Derin, Orduzu Elif Şireli Ortaokulundan Derya Demir oldu. Değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve eşi Yıldız Güder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül tarafından verildi.
Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çektirilirken, öğrencilere Battalgazi Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

MALATYA

26 Kasım 2019 Salı

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